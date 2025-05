Pedro Nuno Santos apela a uma grande participação nas eleições

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, fez hoje um apelo a uma “grande participação” nas eleições legislativas, pedindo que ninguém fique em casa, nem deixe para os outros a sua escolha sobre o futuro.

“Este é o momento de apelo à participação, de respeito pela democracia, por uma participação cívica, respeitadora de todos, tolerante, mas muito participada, é isso que eu desejo”, afirmou Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas depois de ter votado, pelas 11:45, na Escola Básica de Telheiras, em Lisboa, acompanhado pelo filho.

Pedro Nuno Santos pediu que não se deixe para os outros a decisão sobre o futuro.

“Para que não sejamos surpreendidos com coisas que nós não queremos na segunda-feira é importante que as pessoas participem, votem, votem obviamente naquela que é a sua preferência e, portanto, eu desejo um dia sereno, mas de grande participação eleitoral e de respeito por todos”, afirmou o líder do PS.