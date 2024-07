Pedido para prospeção de caulino em Vila Verde

Depois da tentativa de exploração de caulino nas freguesias de Ferreira-a-Nova e Bom Sucesso, inviabilizada pela oposição popular e política em 2014, é agora a vez de uma empresa fazer prospeções na freguesia de Vila Verde, na zona de Feteira.

Neste momento, está a decorrer a consulta pública do pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de minerais de areias siliciosas e argilas especiais, nomeadamente caulino, para a área designada Feteira, lê-se no editar Direção-Geral de Energia e Geologia.

O pedido para a realização das sondagens nos terrenos foi apresentado pela empresa Aldeia, S.A., com sede no concelho de Leiria.

