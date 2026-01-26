diario as beiras
Cantanhede

Parque Escolar de Vilamar em Cantanhede evacuado devido a incêndio

26 de janeiro de 2026 às 16 h08
0 comentário(s)
BV Cantanhede

Os bombeiros Voluntários de Cantanhede foram ontem acionados para um incêndio urbano, no Parque Escola de Vilamar, informou a corporação nas redes sociais.

De acordo com a publicação, “o incêndio teve origem num anexo do edifício, onde se situa a caldeira de aquecimento, tendo a escola sido evacuada por precaução. A situação foi resolvida sem registo de feridos”.

O alerta foi dado pelas 10H50 lerta e no local estiveram, além dos bombeiros, esteve a GNR de Cantanhede, que tomou conta da ocorrência, num total de 15 operacionais e cinco viaturas. Também a Proteção Civil Municipal, o presidente da junta de freguesia de Vilamar e o diretor de Agrupamento de Escolas

Autoria de:

redação Diário as Beiras

