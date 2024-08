Paris2024: Luís Montenegro acompanha canoagem e atletismo em 09 e 10 de agosto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai acompanhar a Missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Paris2024 nas competições de atletismo e canoagem, nos dias 09 e 10 de agosto, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Sem dar mais detalhes, o COP limitou-se a confirmar a presença do chefe de Governo na capital francesa na próxima sexta-feira e sábado.

Para 09 de agosto estão agendadas as meias-finais e final de K2 500 metros, nas quais Portugal deverá estar representado pelos campeões mundiais João Ribeiro e Messias Baptista, com a competição a decorrer no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, a cerca de 30 quilómetros do centro de Paris.

Nesse dia, mas na sessão noturna no Stade de France, Pedro Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020, procurará revalidar o título no triplo salto, com a final marcada para as 20:10 locais (19:10 em Lisboa).

Já no dia seguinte, Fernando Pimenta, bronze em Tóquio2020 em K1 1.000 metros, procurará tornar-se no primeiro português a somar três medalhas olímpicas – foi prata em Londres2012 em K2 1.000 metros ao lado de Emanuel Silva.

As meias-finais estão agendadas para as 11:10, com a final do K1 1.000 metros programada para duas horas depois.

Portugal está representado por 73 atletas nos Jogos Olímpicos Paris2024, que começaram em 26 de julho e terminam em 11 de agosto.