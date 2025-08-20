Parabadminton: “Prata” para atleta da Académica no Peru

A paralímpica Beatriz Monteiro, atleta da Académica de Coimbra, onde é treinada pelo selecionador nacional Diogo Silva, conquistou a medalha de prata na competição Para Badminton International 2025, que se realizou entre os dias 12 e 17 de agosto, na capital do Peru.

A atleta portuguesa garantiu o 2.º lugar do pódio na prova de singulares senhoras, cedendo apenas na final para a japonesa Akiko Sugino, com os resultado sparciais de 17-21, 21-14 e 14-21.

Na prova de pares senhoras, ao lado da atleta peruana Flor Vasquez, Beatriz Monteiro atingiu os quartos de final, alcançando o 5.º lugar na classificação final.

Também em pares mistos, competindo ao lado do indiano Satyam Sam, a atleta ao serviço do clube conimbricense teve desempenho similar, quedando-se pelos quartos e pelo 5.º lugar na geral.

