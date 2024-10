João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para as Relações Externas e Alumni, disse ontem, durante a conferência “Looking back, looking forward – 20.º aniversário da adesão de 10 países à União Europeia (UE)” que “ouvir os países que aderiram há 20 anos permite definir melhor o rumo da UE”.

A conferência, que decorreu no Colégio da Trindade, juntou representantes, secretários de Estado e ministros, dos países que aderiram em 2004 – Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Malta, Polónia e Chéquia – e contou com a presença do reitor da UC, Amílcar Falcão, da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Durante a sessão de abertura, João Nuno Calvão da Silva afirmou que “a realização deste balanço por altas personalidades políticas representa uma importância e atualidade enorme” porque “é urgente pensar o que tem falhado e os desafios a abraçar para que os jovens aqui presentes vivam em liberdade como nós temos vivido nos últimos anos”.

União Europeia

com balanço de sucesso

Decorridas quase sete décadas desde o Tratado de Roma, o vice-reitor fala num “balanço claramente de sucesso”, pois embora existam “conflitos regionais, não voltámos a ter guerras mundiais em solo europeu, e embora existam dificuldades económicas e sociais, são cada vez mais os que procuram as fronteiras europeias para viver”.

João Nuno Calvão da Silva acredita que “a Europa continua a ser o “El Dorado” para muitos e com o envelhecimento demográfico”, o vice-reitor considera que a europa precisa da imigração que “deve ser bem acolhida, num esforço humanista e solidário”.