Opinião: Quem não asseia com cão deve assear com gato...

A limpeza urbana é uma das funções mais importantes de uma autarquia local, pois afinal o que está em causa é a salvaguarda da saúde pública.

Esta limpeza compreende, entre outras, as tarefas de varredura manual, de varredura mecânica, de lavagem de arruamentos, de controlo de ervas infestantes dos passeios, de desmatação de terrenos municipais, controlo de pragas urbanas e de limpeza de praias.

No que respeita ao controlo de ervas infestantes nos passeios e outros espaços públicos existem alguns métodos de trabalho que podem ser equacionados, nomeadamente através da monda química, da monda manual, da monda mecânica e da monda térmica.

A monda química que, durante dezenas de anos, se utilizou no controlo das ervas e infestantes está, há vários anos, a ser colocada em crise pelos potenciais efeitos nefastos que pode carrear para o meio ambiente, para quem aplica o químico e para a saúde pública. Em causa está a utilização de herbicida à base de glifosato, matéria que tem sido muito debatida a nível nacional, europeia e mundial, apesar da União Europeia ter estendido, em novembro de 2023 a autorização da utilização de glifosato na UE por mais dez anos deixando a cada país membro a possibilidade de restringir a sua utilização se o considerar necessário.

No entanto, com base na, n.º 3 do artigo 32 da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril, que determina que “Em zonas urbanas e de lazer só devem ser utilizados produtos fitofarmacêuticos quando não existam outras alternativas viáveis, nomeadamente meios de combate mecânicos e biológicos.”, algumas autarquias nacionais deixaram de aplicar este tipo de herbicida, ou substituíram-no por herbicidas ecológicos.

A monda manual, dado o elevado número de recursos humanos necessários e o tempo despendido torna-se inviável no controlo de ervas e infestantes nos passeios e outros espaços públicos.

A monda mecânica é uma alternativa bastante utilizada. No entanto está, também como a monda manual, dependente de um grande número de recursos humanos, pois devido à necessidade de se precaverem acidentes em pessoas e bens, causados por areias e pedras que se soltam a grande velocidade e em vários sentidos, é necessário que cada colaborador que esteja a proceder à monda mecânica seja acompanhado de outros dois, somente com a função de segurar um resguardo de segurança a pessoas e bens.

A monda térmica é uma técnica recente que pode ser efetuada através de chama ou com recurso ao vapor de água aquecida a elevadas temperaturas que após contacto com as ervas e infestantes, destrói o tecido celular e o sistema radicular.

Sendo já utilizada em várias autarquias, a monda térmica garante a maximização de recursos humanos (um homem/equipamento), salvaguardando o meio ambiente e a saúde pública.

É evidente que para além da escolha da técnica mais adequada ao controlo de ervas e infestantes nos passeios e outros espaços públicos torna-se necessário, que cada autarquia, desenvolva um Plano Anual de Controlo de Infestantes que para além de ser participado e público deve ser dinâmico e avaliado em tempo real adaptando-o, caso necessário, às condições climatéricas de cada momento.

Quem não asseia com cão sempre terá alternativa com gato, haja vontade de trabalhar.