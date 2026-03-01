A vaga de frio que atingiu a Holanda nas últimas semanas trouxe neve a várias regiões do país, provocando impactos na mobilidade, na economia local e também no turismo. Embora os invernos neerlandeses sejam tradicionalmente frios e húmidos, episódios de neve persistentes costumam ser menos frequentes, o que tornou esta situação particularmente relevante.

Cidades como Amesterdão, Roterdão e Utrecht registaram acumulações suficientes para condicionar o trânsito rodoviário e ferroviário, originando atrasos, cancelamentos e dificuldades no acesso a escolas e locais de trabalho. As autoridades recomendaram o recurso ao teletrabalho sempre que possível, numa tentativa de reduzir riscos e aliviar a pressão sobre os serviços públicos e de emergência.

As temperaturas mantiveram-se vários graus abaixo do normal para a época, favorecendo a formação de gelo em canais e lagos. Em algumas zonas, a população praticou patinagem ao ar livre, recuperando uma tradição típica dos invernos mais rigorosos do país e atraindo visitantes interessados na paisagem invulgar.

No plano económico, os efeitos foram distintos. O comércio de rua registou menor afluência, enquanto cafés, hotéis e espaços turísticos beneficiaram do aumento de visitantes motivados pelo cenário de inverno. Especialistas sublinham que fenómenos deste tipo ilustram o crescente impacto das alterações climáticas na Europa.

Com a previsão de subida gradual das temperaturas, espera-se um regresso progressivo à normalidade nos próximos dias. Ainda assim, este episódio demonstrou que a neve, apesar de pouco comum, continua a influenciar de forma significativa o quotidiano neerlandês no inverno.