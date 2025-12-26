Ainda não refeitos do stress do Natal, avizinha-se outro daqui a dias, o do Ano Novo. Diferentemente do Natal, este é composto por promessas ou metas não cumpridas em 2026, de que tomamos consciência devidas às reflexões de 2025, associadas a uma consciência pesada, anualmente renovada. Daí que, as mais das vezes falsamente motivados pelo velhinho lema “desta vez é que vai ser”, lema sobrecarregado de ansiedade e cansaço de erros e falhas anteriores, entramos no Ano Novo, nem que seja por alguns segundos (no caso de não adormecermos antes da meia-noite), cheios de vontade de mudar algo.

Daí que há quem tente novas abordagens, supersticiosamente animados e considerando que os falhanços das últimas décadas de vida deveram-se a usar “as meias erradas”. Por isso, em 2026 iremos melhorar a organização do tempo disponível (quase nenhum), entre exercício físico adequado à idade e meditação para evitar “queimar mais fusíveis”. Cada vez mais nos contentamos com um Ano Novo remediado, pelo menos não pior que o anterior.

São pequenas vitórias que, todas somadas, podem fazer a diferença, desde que tenhamos conhecimento e aceitemos as nossas limitações, ano após ano, incluindo ajuda profissional, e não se resume ao professional trainer do ginásio, é também a saúde mental que tem de ser cuidada. Ainda há quem sonhe em ser imensamente feliz, pelo menos mais do que em 2025. Mas, para a maioria, sobreviver profissionalmente já constituirá um 2026 perfeito.

É que os desejos associados ao ritual de comer as passas na passagem do ano, vão sendo diminuídos para evitar frustrações (sem prejuízo do desejo da Académica campeã). As pressões são enormes, as tarefas acumulam-se (e andam sempre atrasadas no cumprimento), a ansiedade tem de diminuir, de preferência sem recurso a comprimidos, quase inevitáveis nos dias que correm.

Tudo para aprender a dizer o quase impossível “não” aos pedidos recebidos, a delegar tarefas sem comprometer qualidade e confiar nos outros. O que inevitavelmente nos conduz a elaborar listas gigantescas do que ficou por resolver em 2025, mas que em 2026 tudo será diferente. Ou em 2027. Talvez 2028.