Opinião: Ainda a limpeza urbana

A 20 de setembro último, comemorou-se o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), data já integrada no calendário das Nações Unidas.

Iniciado na Estónia em 2008, a comemoração deste dia é agora uma iniciativa mundial, cujo principal objetivo é sensibilizar a população para o combate à poluição, promovendo a limpeza de áreas urbanas e naturais.

Em 2023, esta campanha mobilizou 19,1 milhões de participantes em 198 países que recolheram 219 mil toneladas de resíduos.

Por cá mais uma vez se perdeu uma oportunidade de ser mais ativo e consequente.

Ações concretas de sensibilização e educação ambiental nas escolas, nas empresas e para a população em geral teriam sido muito bem-vindas.

Ações concretas de limpeza urbana dão mais trabalho do que apresentações virtuais e discursos sedutores, mas é a sujar as mãos que se recolhem resíduos e se procede à limpeza urbana ou será que estou enganado?

Também se deveria ter aproveitado esta comemoração para valorizar o esforço dos Cantoneiros de limpeza que diariamente mantêm as cidades limpas.

Os Cantoneiros de limpeza são de facto peças fundamentais para o ambiente municipal. São eles que diariamente, muitas das vezes mal equipados e deficientemente fardados, recolhem os resíduos urbanos, procedem à limpeza urbana, à recolha de monos, à lavagem de contentores de resíduos urbanos, entre muitas e muitas outras tarefas.

Dignificar o papel do Cantoneiro de limpeza é um dever de todos nós cidadãos, pois são estas mulheres e homens que em grande medida são essenciais para a saúde pública, para a preservação do ambiente urbano e para a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.

Uma nota final para referir que no 6º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU) realizado, também, no passado mês de setembro no Funchal foi lançada a publicação “Resíduos e Limpeza Urbana: Guia Simplificado da Legislação para Municípios” que de uma forma muito bem organizada pode ajudar o cidadão a compreender e a melhor se informar sobre a problemática da gestão de resíduos urbanos em Portugal.