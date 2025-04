Opinião: “A UE e a degradação dos solos”

A União Europeia parece ter aproveitado por estes dias a recente tempestade mundial provocada pela guerra comercial encetada pela nova administração norte-americana para acordar de mansinho uma nova legislação para os solos europeus que se encontram “em mau estado”, segundo reconheceu a Comissão Europeia.

Bruxelas diz que pretende ter “solos saudáveis” até 2050. Todavia, tudo indica que esta primeira Lei dos solos europeia prevê apenas que os países da UE devem “monitorizar” e “avaliar” o estado dos solos para recolher “amostras” de cada tipo de solo, sem metas vinculativas, medidas de gestão e planos para recuperar os ditos solos degradados por toneladas de pesticidas prejudicais à saúde humana; à biodiversidade e décadas de más práticas agrícolas e ambientais.

Se os europeus se preocupassem com os solos das suas florestas e campos agrícolas, deveriam questionar porque que é que a UE pretende apenas recolher amostras, monitorizando a degradação continuada dos solos em vez de a reverter.

Entre os principais factores para a sua destruição contam-se os pesticidas, que são prejudiciais à saúde humana e à biodiversidade dos solos e da natureza, contribuindo para a intensificação das alterações climáticas. Ao invés de proibirem o seu uso agrícola, os líderes europeus dão prioridade à produção de químicos. Dados da UE, indicam que a Europa é uma das principais exportadoras mundiais de pesticidas, com mais de 700 mil toneladas de pesticidas agrícolas exportados em 2022, das quais mais de 81 toneladas de 41 pesticidas proibidos.

Assim sendo, parece ser muito claro que os atuais líderes europeus, e no futuro, não têm nem terão interesse em permitir que as populações rurais ponham em prática medidas sustentáveis de gestão dos solos para melhorar a biodiversidade dos solos; da natureza, e dos seus campos agrícolas, contribuindo para a melhoria do bem estar comum.