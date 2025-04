Óbito/Papa: Vaticano decreta luto de nove dias até 4 de maio e antes do conclave

O luto no Vaticano dedicado a Francisco, o tradicional período conhecido como “novendiales” após a morte de um papa, começa no sábado e termina em 04 de maio, antecedendo o conclave do Colégio Cardinalício.

O mestre de Celebrações Litúrgicas Pontifícias do Vaticano, arcebispo Diego Ravelli, explicou em comunicado que a primeira missa em memória de Francisco terá lugar no sábado, às 10:00 (09:00 em Lisboa), na Basílica de São Pedro.

A nona e última celebração será realizada a 04 de maio, às 17:00 (16:00 em Lisboa) no mesmo local, presidida pelo cardeal francês Dominique Mamberti.

O “novendiales” (do latim ‘novem diem’, que significa nove dias) terá início depois do funeral do papa Francisco, que morreu na passada segunda-feira, aos 88 anos.

A urna ficará exposta na basílica do Vaticano para permitir que milhares de fiéis se despeçam do papa, que será sepultado na basílica romana de Santa Maria Maior, no sábado.

Decorrido o prazo de nove dias, o conclave dos cardeais eleitores pode ser convocado para escolher um sucessor, num prazo que não poderá exceder os 20 dias a contar da morte do papa, pelo que o início está previsto para ocorrer entre 05 e 10 de maio.

As celebrações do “novendiales” exigem a participação de cardeais que vão oficiar o rito, como o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, que vai presidir ao funeral, e o atual secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, pelo que o conclave só pode ter início em data posterior.

O papa Francisco morreu na segunda-feira, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), depois de 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A última aparição pública aconteceu no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

O papa esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.