“O problema da Figueira não são os que têm menos, são aqueles que se julgam donos disto tudo”

Que análise faz do estado do concelho?

Há três meses, o meu sentimento era diferente, mas agora estou mais tranquilo e satisfeito em relação ao desenvolvimento do concelho, àquilo que está feito neste mandato, para cumprir aquilo a que me comprometi.

Acho que o essencial, que é muito, está em curso, e a questão é tornar-se irreversível.

Não quero falar com presunção, mas o que disse na tomada de posse foi que vinha trabalhar para abrir uma estrada de progresso para o concelho que permita aos seus filhos continuarem a viver cá e o concelho ganhar uma importância cada vez maior, na captação de investimento, progresso económico e justiça social.

Faz-me impressão a Figueira da Foz, pela injustiça do seu estatuto, do seu papel. É algo que todos os dias mexe comigo.

Porquê?

A Figueira está na Região Centro, que é muito esquecida, nomeadamente a região de Coimbra. A Figueira tem muita coisa muito bonita e muita coisa única. Tem condições extraordinárias, [mas] o sentimento de inveja em Portugal é forte, e não se aplica apenas às pessoas.

Acho que há uma certa inveja, […] principalmente em relação ao estatuto que a Figueira já teve e àquele que pode voltar a ter.

Nunca me esqueço de quando tiraram daqui a [sede] da Região de Turismo do Centro, com a conivência de pessoas da Figueira. Mas a história da Figueira é um bocadinho como a história de Portugal: em Portugal também houve muita burguesia que se fez com o domínio castelhano, e há muitas pessoas da Figueira que se fazem com o domínio de outras metrópoles e que, para fazerem parte das constelações de poder, não estou a dizer que o fazem deliberadamente, prejudicam a Figueira, ao participarem em determinados tipos de situações.

Sendo assim, isso não se deve apenas a agentes externos.

Não. Há uma mentalidade própria de terras muito bonitas, ou com clima agradável ou boa qualidade de vida, que [leva a] muitas pessoas se bastarem com aquilo que têm e não lutarem por patamares superiores de desenvolvimento.

Não foi só na década de 1960 que a Figueira deixou de ser a Rainha das Praias de Portugal, com o emergir do Algarve. A Figueira já teve [duas] universidades privadas, e deixou de as ter. Não agarrou essas oportunidades. Se as universidades foram embora, por alguma razão foi.

Desde tanta gente que já teorizou sobre as insuficiências do porto comercial, passaram muito anos e obras mais estruturais podiam ter sido feitas, para além da reorientação do molhe norte.

A Figueira vive com estes dramas, permanentemente, de querer ser o que já foi ou de querer ser o que não é e esquecer-se de trabalhar o presente naquilo que tem à sua mão.

