Há mais de dois meses que o O. Hospital não sabe o que é perder no Campeonato de Portugal.

A derrota frente à Naval 1893, à 6.ª jornada ditou a saída de Ricardo Maia, que foi substituído por Léo Neiva, e o panorama mudou substancialmente. Os oliveirenses seguiam no antepenúltimo lugar com cinco pontos. Agora seguem em 5.º, com os mesmos pontos do 4.º classificado.

“Ao contrário da grande maioria das equipas, que iniciaram os treinos na primeira semana de julho, nós só começámos no final desse mês e com pouco mais de 10 atletas, alguns deles da formação. Apenas em meados de setembro, com a chegada de vários atletas que estavam a aguardar a emissão de visto, o plantel ficou fechado e disponível na sua plenitude para trabalhar”, justifica o diretor desportivo da equipa, Waldir Roque, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

