O novo Conselho de Administração da empresa municipal Águas de Coimbra tomou posse hoje, 6 de fevereiro, iniciando um novo ciclo de governação na empresa municipal responsável por assegurar, no concelho, o abastecimento público de água, a drenagem e tratamento de águas residuais urbanas e os serviços associados.

O Conselho de Administração é presidido por Pedro Geirinhas, tendo como vogais Ricardo Lacerda e Ana Ferreira.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, marcou presença na abertura da sessão, que foi realizada pelo vereador Luís Filipe, na qualidade de representante do Município de Coimbra.

A constituição do novo órgão de gestão insere-se no ciclo de renovação da governação das empresas municipais e no reforço do papel estratégico da Águas de Coimbra, num contexto de exigência crescente ao nível da sustentabilidade ambiental, da eficiência operacional e da modernização dos serviços públicos.