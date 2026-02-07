diario as beiras
Coimbra

Novo Conselho de Administração da Águas de Coimbra toma posse

06 de fevereiro de 2026 às 22 h13
O Conselho de Administração é presidido por Pedro Geirinhas, tendo como vogais Ricardo Lacerda e Ana Ferreira.

O novo Conselho de Administração da empresa municipal Águas de Coimbra tomou posse hoje, 6 de fevereiro, iniciando um novo ciclo de governação na empresa municipal responsável por assegurar, no concelho, o abastecimento público de água, a drenagem e tratamento de águas residuais urbanas e os serviços associados.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, marcou presença na abertura da sessão, que foi realizada pelo vereador Luís Filipe, na qualidade de representante do Município de Coimbra.

A constituição do novo órgão de gestão insere-se no ciclo de renovação da governação das empresas municipais e no reforço do papel estratégico da Águas de Coimbra, num contexto de exigência crescente ao nível da sustentabilidade ambiental, da eficiência operacional e da modernização dos serviços públicos.

