Nossa Senhora da Esperança concedeu o milagre de ser mãe

Rita Leitão, residente na Freguesia de Ançã, em Cantanhede, esteve quase 10 anos sem conseguir ter filhos. Um dia decidiu pedir à Nossa Senhora da Esperança o milagre de ser mãe. Conseguiu engravidar e hoje tem dois filhos. Ontem, tal como todos os anos, foi agradecer a bênção.

“Estive quase 10 anos sem conseguir ter filhos. Depois de muitos tratamentos, muitos abortos, um dia, decidi vir à Nossa Senhora da Esperança e pedir-lhe para que me concedesse o milagre de ser mãe. Se não fosse possível, que acalmasse o meu coração de outra forma. Pouco tempo depois, sem nenhum tratamento, engravidei naturalmente”, contou Rita ao DIÁRIO AS BEIRAS, antes da missa e procissão em honra da Senhora da Esperança, na Igreja da Granja de Ançã, no último das festas.

Rita Leitão tem hoje dois filhos. A Maria, tal “como a mãe de Jesus”, com sete anos e o Simão, com três anos. Neste dia, costuma vir à igreja, logo pela manhã, sozinha em oração, agradecer. À tarde, vem à eucaristia “dar graças pelas duas bênçãos e acompanhar a Nossa Senhora da Esperança na procissão”. Sempre que pode traz os filhos vestidos de Nossa Senhora da Esperança na procissão.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS