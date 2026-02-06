O Museu Nacional de Conímbriga, situado no concelho Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, vai reabrir ao público no próximo sábado, embora ainda sejam visíveis alguns danos, causados pela depressão Kristin, no espaço museológico.

“Alguns dos danos causados pela depressão Kristin ainda são visíveis no espaço museológico, o que lamentamos”, sublinhou, numa nota de imprensa enviada aos jornalistas.

De acordo com o Museu Nacional de Conímbriga, os trabalhos de limpeza irão continuar “durante várias semanas”.

“Estão de imediato garantidas condições de circulação e segurança com algumas limitações e condicionantes”, assegurou.

Inaugurado em 1962 como Museu Monográfico de Conímbriga, foi classificado como Museu Nacional em 2017.

O espaço museológico corresponde grosso modo à área da cidade antiga de Conímbriga (apenas parcialmente musealizada), integrando as ruínas, quer a parte escavada, quer a reserva arqueológica, o Museu e alguns espaços circundantes.

O Museu Nacional de Conímbriga tem como missão tutelar as ruínas, promover a sua exposição ao público e prosseguir a investigação arqueológica.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.