Municípios distinguidos com a bandeira verde pela aposta no apoio às famílias

As melhores práticas municipais, ao nível de medidas de apoio às famílias, foram ontem distinguidas no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra (UC).

A 16.ª edição do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), uma iniciativa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), entregou 110 bandeiras, um número recorde, por políticas amigas das famílias aos municípios nacionais.

“Este é um dia de festa que se repete há 16 edições. Queria agradecer aos autarcas pelo trabalho que fazem. As bandeiras são porta estandartes da esperança no futuro”, enalteceu o vice-presidente da APFN, Rafael Lucas Pires.

As distinções entregues ontem, com base em dados reportados em 2023, demonstram que “as famílias são a forma sólida de construção da sociedade”, garantiu a representante do OAFR, Maria do Rosário Carneiro.

