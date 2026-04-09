Mulheres feridas em estado grave no acidente na Sá da Bandeira estão a “evoluir positivamente”

As duas mulheres que ontem ficaram feridas em estado grave depois do acidente na avenida da Sá da Bandeira, em Coimbra, estão a melhorar significativamente, informou a coordenadora municipal da Proteção Civil de Coimbra, Andreia Rodrigues.

“A informação que eu tenho e que foi dada através de familiares é que as mulheres de 19 e 35 anos, que ontem foram consideradas feridas em estado grave, estão a evoluir positivamente”, disse.

De relembrar que as duas mulheres estavam no edifício onde o carro embateu. A viatura incendiou-se e as chamas propagaram-se ao prédio.

Andreia Rodrigues acrescentou que “as vítimas estiveram a ser ventiladas algumas horas devido à inalação de fumos e gases durante algum tempo”.

De realçar que um relatório de acidentes da Polícia de Segurança Público, enviado hoje ao DIÁRIO AS BEIRAS, dá conta de uma nova atualização de vítimas, para além das duas vítimas mortais (jovens de 21 e 23 anos), das duas mulheres em estado grave e do jovem de 20 anos que conseguiu sair do carro (ferimentos ligeiros).

“Mais três mulheres (19, 20 e 26 anos) ficaram com ferimentos ligeiros”, diz no relatório.

De acordo com a coordenadora Municipal da Proteção Civil, “estas três vítimas ligeiras estavam em edifícios contíguos e foram transportadas para as os Hospitais da Universidade de Coimbra por precaução, já que inalaram algum fumo”.

“Estas três mulheres já puderam regressar a casa”, salientou.

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