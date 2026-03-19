Os municípios de Mortágua e Mealhada mostraram-se hoje contra a possibilidade de saírem da região de Coimbra no âmbito da proteção civil, preocupação acompanhada pela Comunidade Intermunicipal (CIM).

No âmbito da nova lei orgânica da proteção civil, que deverá entrar em vigor em novembro, prevê-se um regresso aos distritos na organização dos dispositivos, situação que tem preocupado Mortágua (distrito de Viseu) e Mealhada (distrito de Aveiro), que pretendem permanecer na sub-região de Coimbra.

Os dois presidentes de Câmara manifestaram hoje, em conselho intermunicipal realizado em Tábua, grande preocupação com a situação e mostraram-se completamente contra essa intenção do Governo de regressar a uma organização distrital.

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