“Foi com imensa dor e saudade que o PSD recebeu a notícia do falecimento de Nuno Morais Sarmento”, pode ler-se no site oficial do partido, homenageando desta forma Nuno Morais Sarmento, que morreu hoje em casa, vítima de doença.

“O Partido Social Democrata acaba de perder um homem de convicções; Portugal perdeu, sem dúvida, uma das vozes mais firmes na defesa da liberdade, da tolerância e do espírito cívico”, refere a estrutura partidária.

De acordo com a mensagem publicada, “Nuno Morais Sarmento tinha três grandes paixões: o PSD, tendo iniciado militância ainda jovem, na JSD; o Direito, a ciência e arte que escolheu para abraçar a profissão de jurista e advogado de causas; e, por fim, o mergulho – era um apaixonado da natureza marinha (do silêncio e da profundidade do mar)”.

O antigo ministro da Presidência morreu hoje, aos 65 anos. O corpo foi encontrado em sua casa. Tinha assumido pastas ministeriais por duas vezes: da Presidência do XV Governo, chefiado por José Manuel Durão Barroso, entre 2002 e 2004, e de Estado e da Presidência, também com a tutela dos Assuntos Parlamentares, do XVI Governo chefiado por Pedro Santana Lopes, até 2005 – dois executivos de coligação PSD/CDS-PP. No PSD, foi vice-presidente nas direções de Durão Barroso e, mais recentemente, de Rui Rio.

Teve nos últimos anos um cancro no pâncreas que obrigou a prolongadas hospitalizações, uma delas de dois anos, e várias cirurgias. Depois disso, foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) entre agosto de 2024 e janeiro deste ano, quando apresentou a demissão invocando falta de condições pessoais e de saúde.

Nascido em Lisboa, em 31 de janeiro de 1961, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 1984. Foi também assessor da Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, membro fundador da Comissão Nacional de Proteção de Dados, membro do Conselho Superior do Ministério Público e da Autoridade de Controlo Comum de Schengen.