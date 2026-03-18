A Queima das Fitas anunciou hoje o rapper espanhol Morad. O músico sobe ao palco da festa académica do país no dia 27 de Maio.

Morad regressa a Coimbra depois da sua atuação na edição de 2022, prometendo um concerto marcado pela intensidade e energia que caracterizam os seus espetáculos.

Natural de L’Hospitalet de Llobregat, nos arredores de Barcelona, Morad é uma das principais referências do rap urbano espanhol e uma das vozes mais influentes da nova geração. O seu percurso artístico distingue-se por uma identidade sonora própria e por letras cruas e diretas, onde retrata vivências pessoais e realidades sociais.