diario as beiras
Nacional

Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade

23 de novembro às 17 h29
0 comentário(s)
DR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje que é preciso garantir que as escutas em Portugal “são feitas dentro da legalidade” e que “isto é válido para todos os portugueses, sejam ou não primeiros-ministros”.

Contudo, Luís Montenegro alertou que, no caso de escutas a um primeiro-ministro, “acresce a tudo isto a circunstância” de este “tratar de assuntos de Estado”, numa reação ao facto de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter reconhecido esta sexta-feira que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro António Costa era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça “por razões técnicas diversas”.

“E, portanto, para além de ter também conversas privadas, para além também de ser comprimido na sua liberdade, se estiver a ser escutado, para além de poder ter os seus segredos, tem também o segredo do Estado que partilha em virtude da função que desempenha. E, portanto, temos de ter ainda de forma reforçada mais a convicção de que a legalidade é assegurada”, afirmou em Luanda, no âmbito de uma visita a Angola, antes do início da Cimeira União Europeia-União Africana.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de novembro

Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade
23 de novembro

Município de Cantanhede mantém taxas de IMI e da derrama para 2026
23 de novembro

Prisão preventiva para mãe e filho suspeitos de tráfico de droga na zona centro
22 de novembro

Tuna Recreativa Penalvense realiza amanhã 21º Encontro de Tunas

Nacional

Nacional
23 de novembro às 17h29

Montenegro diz que é preciso garantir que escutas são feitas dentro da legalidade

0 comentário(s)
Nacional
21 de novembro às 18h53

BE/Convenção: Moção de Pureza elege 79,8% dos delegados à reunião magna

0 comentário(s)
Nacional
21 de novembro às 17h49

Greve geral: Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local adere à paralisação

0 comentário(s)