Montemor-o-Velho: Castelo Mágico abriu as portas para um mês dedicado à magia do Natal

A viagem ao sonho de Natal começou este sábado (dia 30 de novembro), com o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho,

Emílio Torrão, a entregar simbolicamente a chave do castelo ao Nico, mascote do Castelo Mágico, abrindo, assim, as portas do “maior parque temático de Natal do Centro de Portugal”.

“O Natal acontece em Montemor-o-Velho, no nosso Castelo que, nesta época, ganha uma magia e um encanto especiais”, avançou o edil montemorense na cerimónia de abertura que contou com a presença de muito público, vereadores do executivo e membros da Assembleia Municipal.

Após as intervenções de Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT (empresa responsável pela produção do evento), Nuno Gonçalves, diretor do Portugal dos Pequenitos, e Eduardo Santos, presidente da Câmara Municipal de Penela, o autarca sublinhou a importância das parcerias regionais dizendo que “a colaboração com o Penela Presépio e com o Portugal dos Pequenitos contribui para promover a região e reforça o Castelo Mágico como um evento de referência, atraindo cada vez mais visitantes a nível nacional”.

Com palavras de agradecimento à organização do evento por “construírem este evento mágico”, Emílio Torrão disse que “o Castelo Mágico já conquistou o coração de todos, é aqui que se criam memórias inesquecíveis, que se despertam os sentidos e a nossa imaginação, que milhares de crianças e famílias vão continuar a sonhar e a viver a magia do Natal”.

