Está a chegar, hoje, à região de Coimbra, um módulo de bombagem de grande capacidade da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), da Autoridade Nacional de Proteção Civil para pré-posicionamento nesta sub-região. Em princípio para prevenir aumento das cheias do Baixo Mondego.

De acordo com a Proteção Civil nacional, “este pré-posicionamento insere-se no reforço da capacidade de resposta operacional nacional, para salvaguarda da segurança das populações”.