Coimbra

Módulo de bombagem de grande capacidade está a chegar à Proteção Civil de Coimbra (com vídeo)

02 de fevereiro de 2026 às 12 h09
Módulo de bombagem de grande capacidade da Força Especial de Proteção Civil
Está a chegar, hoje, à região de Coimbra, um módulo de bombagem de grande capacidade da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), da Autoridade Nacional de Proteção Civil para pré-posicionamento nesta sub-região. Em princípio para prevenir aumento das cheias do Baixo Mondego.
De acordo com a Proteção Civil nacional, “este pré-posicionamento insere-se no reforço da capacidade de resposta operacional nacional, para salvaguarda da segurança das populações”.

Autoria de:

António Rosado

