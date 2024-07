Ministro da Agricultura manifesta pesar e solidariedade pela morte de pescadores

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, manifestou pesar pela morte de pescadores na Marinha Grande e mostrou-se solidário para com as famílias das vítimas.

“O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, manifesta profunda pesar pela morte de pescadores em naufrágio na Marinha Grande”, lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais do governante.

Na terça-feira, pelas 04:33, foi dado o alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Dos 17 tripulantes, 11 foram resgatados, três mortes já foram confirmadas e há ainda três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz (Coimbra).

As buscas pelos três desaparecidos foram reforçadas hoje de manhã, sendo que se iniciaram também buscas subaquáticas.

José Manuel Fernandes apresentou as condolências às famílias dos pescadores e manifestou “profunda solidariedade”, fazendo votos de que as famílias encontrem, “na medida do possível, consolo e paz”.

O ministro da Agricultura e Pescas enalteceu ainda o empenho de todos os que participam nas buscas.