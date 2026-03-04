A ministra do Ambiente disse hoje, em Mafra, que 50 dos 61 planos de gestão das áreas protegidas estão elaborados, apelando ao Tribunal Europeu para que não aplique uma coima a Portugal por incumprimento de legislação.

“Nós temos 61 planos de gestão para fazer e neste momento temos perto de 50 feitos, os que não estão feitos e publicados são das áreas que tiveram incêndios porque tivemos de os repetir e de os adaptar”, afirmou à agência Lusa Maria da Graça Carvalho.

“É muito trabalhoso e isso teve que ser revisto nas áreas, como foi o caso da Serra da Estrela, que tiveram grandes incêndios”, exemplificou.

A governante lembrou que, por imposição da legislação europeia datada dos anos 90 do século passado, Portugal não avançou até 2015 com os planos de gestão das áreas protegidas, o que motivou uma ação no Tribunal Europeu.

Esta instituição prepara-se para aplicar uma coima a Portugal, que pode chegar aos 100 milhões de euros, uma decisão que remonta a 2016.

“Esperamos que o Tribunal Europeu, embora a decisão tenha sido tomada até antes de nós chegarmos ao Governo, quando for para aplicar a multa, porque será com certeza isso que irá acontecer, tenha atenção ao trabalho todo que foi feito dessa multa”, apelou.

A ministra do Ambiente falava à margem da apresentação da Área Marinha Protegida de Iniciativa Comunitária Cascais-Sintra-Mafra, que se realizou na Ericeira, no concelho de Mafra.