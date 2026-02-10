diario as beiras
Sem categoria

Ministra da Administração Interna demite-se e Presidente aceita

10 de fevereiro de 2026 às 21 h25
0 comentário(s)

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pediu a demissão e o Presidente da República aceitou-a, segundo uma nota oficial divulgada hoje à noite.

“O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro, que assumirá transitoriamente as respetivas competências, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Governo (Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho), logo que a exoneração se torne efetiva”, refere uma nota oficial de Belém.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Presidente da APA diz que há "risco claro" dos diques do rio Mondego colapsarem
10 de fevereiro

Câmara de Coimbra vai evacuar perto de três mil pessoas face às cheias
10 de fevereiro

Ministra da Administração Interna demite-se e Presidente aceita
10 de fevereiro

Alerta máximo na margem esquerda do Mondego em Coimbra

Sem categoria

Sem categoria
10 de fevereiro às 21h25

Ministra da Administração Interna demite-se e Presidente aceita

0 comentário(s)
Sem categoria
10 de fevereiro às 20h51

Alerta máximo na margem esquerda do Mondego em Coimbra

0 comentário(s)
Sem categoria
09 de fevereiro às 12h54

Distritos afetados pela depressão Kristin com 165 crimes contra o património, menos que em 2025

0 comentário(s)