Nacional

Ministério duplica vagas para professores do 1.º ciclo no concurso extraordinário

10 de novembro às 16 h54
DR

O Ministério da Educação duplicou o número de vagas disponíveis para professores do 1.º ciclo no concurso extraordinário para escolas com mais dificuldades em contratar, mas disciplinas como Português e Matemática passam a ter menos lugares disponíveis.

De acordo com a portaria publicada em Diário da República na sexta-feira, o grupo de recrutamento 110 – 1º Ciclo do Ensino Básico é o mais reforçado na sequência da revisão das vagas do concurso extraordinário, que arrancou no dia 28 de outubro.

Inicialmente com 107 lugares disponíveis, o 1.º ciclo passa a contar com 215 vagas (mais 108).

Também a Educação Especial é reforçada, com mais 67 vagas entre os três grupos de recrutamento, à semelhança de Inglês do 3.º ciclo e secundário (mais 37) e Física e Química, inicialmente sem vagas disponibilizadas e que conta agora com 47 lugares.

Entre os grupos de recrutamento com aumento do número de vagas na sequência do ajustamento, estão também Inglês do 1.º ciclo, Português e Estudos Sociais/História e Português e Francês do 2.º ciclo, e no 3.º ciclo e secundário Economia e Contabilidade, Biologia e Geologia, Eletrotecnia e Artes Visuais.

Em contrapartida, e uma vez que o Ministério decidiu não alterar o total de 1.800 vagas a concurso, todos os outros grupos de recrutamento perdem lugares.

A maior diminuição é em Informática, que de 234 vagas passou para 180, seguida de Português (menos 53) e Matemática (menos 50) do 3.º ciclo e secundário.

Há outros quatro grupos de recrutamento que perdem pelo menos 20 vagas: Português e Inglês do 2.º ciclo, História, Geografia, e Educação Tecnológica.

Além da revisão da portaria de vagas, o Governo decidiu também prolongar o concurso até às 23:59 de 21 de novembro, mais uma semana do que a data inicialmente prevista (14 de novembro).

Perante as alterações, os professores que já submeteram a candidatura poderão mudar as suas opções.

Autoria de:

Agência Lusa

