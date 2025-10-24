diario as beiras
Desporto

Miguel Oliveira 18.º classificado nos treinos cronometrados do GP da Malásia

24 de outubro às 13 h21
0 comentário(s)

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) foi hoje 18.º classificado nos treinos cronometrados para o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 20.ª ronda da temporada, e terá de disputar a primeira fase da qualificação (Q1) no sábado.

Oliveira, que sentiu problemas com a travagem da sua Yamaha, fez o seu melhor tempo em 1.58,776 minutos, terminando a 1,217 segundos do mais rápido, o espanhol Pedro Acosta (Yamaha), que bateu o francês Johann Zarco (Honda) por 0,019 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) em terceiro, a 0,281.

“Não foi um grande dia. A mota, durante a travagem, estava um pouco estranha, como se a mota não fosse constante durante todo o processo de travagem”, comentou Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, da Yamaha.

Quando ainda faltava cerca de meia hora para o final da sessão, a chuva caiu sobre o circuito malaio. No recomeço dos trabalhos, registaram-se algumas quedas, como a do espanhol Alex Márquez (Ducati), sem consequências físicas para o piloto.

De fora desta ronda estão o espanhóis Jorge Martin (Aprilia), o já campeão de 2025, Marc Márquez (Ducati), e Maverick Viñales (KTM), todos por lesão.

Quanto a Miguel Oliveira, voltou a sair para a pista, até conseguiu melhorar o seu tempo, mas não foi além do 18.º posto.

O piloto luso, que na próxima temporada se muda para o Mundial de Superbikes com a BMW, explicou ainda que conseguia ter “alguma tração na traseira [da mota] à saída das curvas”, mas que “não foi um dia fantástico”.

“Tenho três Yamaha rápidas à minha frente, pelo que há muitos dados disponíveis para analisar e amanhã (sábado) teremos nova oportunidade”, concluiu.

O espanhol Augusto Fernández surge nesta prova como convidado da Yamaha para testar o novo motor V4. Não foi além do 23.º e último lugar.

No sábado disputa-se a qualificação e a corrida sprint.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de outubro

Prisão preventiva para suspeito de perseguir ex-companheira
24 de outubro

Governo aprova criação de urgências regionais
24 de outubro

Governo transfere 500 ME para pagar dívidas a fornecedores no setor da saúde
24 de outubro

Miguel Oliveira 18.º classificado nos treinos cronometrados do GP da Malásia

Desporto

Desporto
24 de outubro às 13h21

Miguel Oliveira 18.º classificado nos treinos cronometrados do GP da Malásia

0 comentário(s)
Desporto
24 de outubro às 10h33

Paulo Silva é o novo treinador do Marialvas

0 comentário(s)
Desporto
23 de outubro às 09h07

Râguebi: Portugal recebe Canadá em Coimbra

0 comentário(s)