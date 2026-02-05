diario as beiras
Coimbra

Metro Mondego mantém na sexta-feira, por segurança, a suspensão do serviço suburbano

05 de fevereiro de 2026 às 19 h37
Mantém-se para amanhã a circulação suspensa no troço suburbano de Coimbra, entre Vale das Flores (Coimbra) e Serpins (Lousã)

O serviço de metrobus vai continuar suspenso amanhã, sexta-feira, no troço suburbano de Coimbra, entre Vale das Flores (Coimbra) e Lousã, por motivos de segurança e indicação da Proteção Civil, informou hoje a Metro Mondego. Segundo o operador, vão existir serviços alternativos de hora a hora, “nos mesmos horários e percursos dos realizados hoje, servindo Serpins, Lousã-Estação, Miranda do Corvo e Vale das Flores (em ambos os sentidos)”.

Em comunicado, a Metro Mondego anunciou que, após reunir com a Proteção Civil, “foi considerado não estarem reunidas as condições de segurança para a operação do metrobus no troço suburbano”. “Estamos a trabalhar numa solução para providenciar alternativas nas paragens que não estão a ser abrangidas pelo serviço alternativo, em virtude de estarem encerradas ao tráfego algumas estradas municipais”, refere a empresa. A normalização do serviço ocorrerá logo que seja possível uma avaliação mais precisa dos danos existentes e o consequente restabelecimento das condições de segurança adequadas.

Autoria de:

Lusa

