Médico Luís Mendes Cabral assume amanhã presidência do INEM

03 de novembro às 20 h13
O médico Luís Mendes Cabral inicia funções como presidente do INEM na terça-feira, substituindo o militar Sérgio Janeiro que estava no cargo desde julho de 2024, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Fonte do ministério adiantou à Lusa que para vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi escolhido António de Eça Pinheiro e que os dois despachos de nomeação produzem efeito a partir de hoje.

“Luís Cabral e António de Eça Pinheiro iniciam funções amanhã, dia 4 de novembro, como presidente e como vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, respetivamente”, adiantou o ministério de Ana Paula Martins.

Agência Lusa

