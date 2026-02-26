diario as beiras
Coimbra

Mecanismo desenvolvido pela UC que tinge tecidos de forma mais sustentável vai para teste industrial

26 de fevereiro de 2026 às 17 h45
DR

Uma tecnologia que permite tingir tecidos de forma mais barata e sustentável, desenvolvida pela Universidade de Coimbra (UC), vai ser testada em contexto industrial, anunciou hoje a instituição de ensino superior.

O primeiro protótipo industrial da tecnologia Dyeloop vai ser instalado no âmbito de um protocolo, celebrado entre a UC e a empresa Acabamentos Têxteis de Barcelos (ATB).

Através da Dyeloop, “prevê-se uma redução superior a 50% nos custos associados ao tingimento têxtil, para além de outros benefícios económicos e ambientais”, explicou a UC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Ao abrigo do acordo, a ATB será a primeira empresa a acolher o protótipo e a realizar os ensaios iniciais de avaliação da adequabilidade da ferramenta ao contexto industrial, uma etapa determinante para a sua validação em ambiente relevante.

A ferramenta permite o reaproveitamento de efluentes de tingimento ainda com cor, reintegrando os corantes no processo produtivo através de uma abordagem circular, uma “solução inovadora”, capaz de “reduzir significativamente o consumo de água e energia”.

O desenvolvimento do protótipo industrial foi viabilizado pelo financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, através da atribuição de um apoio de 1,4 milhões de euros.

“Este financiamento tem permitido, desde o início de 2025, a otimização da tecnologia, o seu dimensionamento e o desenvolvimento e construção do protótipo à escala industrial – pela equipa liderada pelo investigador do Centro de Engenharia Química e Recursos Renováveis para a Sustentabilidade e docente do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, Jorge Pereira, – preparando-o para testes em ambiente real”, acrescentou a mesma fonte.

A implementação da Dyeloop conta ainda com o apoio do Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia da Região Centro (INOVC+).

Autoria de:

Agência Lusa

