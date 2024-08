Mealhada quer consolidar-se como destino cultural com programa do Cineteatro Messias

A Mealhada quer afirmar-se como destino cultural através da nova programação do Cineteatro Messias, que se estende entre setembro e dezembro de 2024, com música, teatro, dança, cinema, exposições e festivais, anunciou hoje aquela Câmara Municipal.

“Temos um programa que afirma a Mealhada como destino cultural; é um esforço de toda a equipa no sentido de dar resposta aos nossos munícipes, mas também no sentido de captar públicos de todo o país para os nossos espetáculos”, afirmou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, citado em nota da autarquia enviada à agência Lusa.

A nova temporada do Cineteatro Messias, localizado na Mealhada, distrito de Aveiro, inclui nomes como Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet, Jel, FF (Fernando Fernandes) e a Orquestra Clássica do Centro.

Segundo o autarca, procurou-se combinar a produção local com a nacional, dando oportunidade às coletividades da Mealhada de subirem a palco “com grandes artistas”.

Entre as atividades previstas, há o concerto “Kids on Tour” (dia 14 de setembro), onde treze jovens, que se conheceram no programa da RTP “The Voice Kids”, unem-se num espetáculo que celebra a amizade, a música e proporciona a recolha de artigos escolares para uma instituição de solidariedade, assim como a 10.ª edição do Festival de Acordeão da Bairrada (24 de novembro), que se apresenta num novo formato e cuja receita reverterá, como habitualmente, a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mealhada, além de um ‘stand-up comedy’ protagonizado por JEL (09 de novembro).

“Na senda da temática do ano, este último quadrimestre dá continuidade às celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, iniciadas na programação anterior, através de espetáculos de música, teatro e exposições”.

No feriado de 05 de outubro, a Orquestra Clássica do Centro dará o tom com “Poema a Maia”, um concerto sobre o capitão de Abril, Salgueiro Maia, e que presta homenagem a Odete Isabel, eleita presidente de Câmara da Mealhada no pós 25 de Abril.

A peça “A Noite”, de José Saramago (26 de outubro), com atores como Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet e Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho, e a produção da companhia de teatro pampilhosense Aguarela de Memórias, “Sem Raízes” (10 de novembro), também fazem parte da programação que remete ao período da revolução.

Duas exposições complementam estas homenagens: a de outubro, “25 de Abril: ontem, hoje e amanhã”, e a de dezembro, “Mulheres do 25 de Abril”.

A 17 de novembro, no dia seguinte à celebração do Dia Internacional do Flamenco, o Cineteatro Messias vai receber “Flamenco Passion”, um espetáculo que festeja a elevação do flamenco a Património Cultural da UNESCO.

Há ainda um concerto alusivo ao Natal, do cantor FF (Fernando Fernandes), acompanhado das três filarmónicas do concelho – Filarmónica de Luso, Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto e Filarmónica Pampilhosense (14 de dezembro).

A programação infantil conta com “Ulisses”, da companhia de teatro Caixa de Palco (02 de novembro), e o musical “Alice no Musical das Maravilhas” (30 de novembro).

A Mealhada anunciou ainda que vai integrar o MATE Festival (uma residência artística, no concelho, juntará o Grupo Cultural Pataca do Norte, originário da Guiné-Bissau, com músicos das escolas de samba da Associação de Carnaval da Bairrada, que culmina com apresentações na Mealhada, no dia 19, e em Coimbra, no dia 20) e que foi reforçada a parceria com o festival “Caminhos do Cinema Português”, que decorre de 16 a 23 de novembro.

Além disso, a 08 de novembro irá realizar-se a segunda edição do ENCONTROS, um projeto de cinema e audiovisual, desenvolvido pelo município, com a parceria do CineClub Bairrada e da Aderno – Associação Cultural, que colocará os jovens em destaque, promovendo curtas-metragens, debates sobre o futuro do audiovisual, a criatividade e os novos desafios.