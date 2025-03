Mau tempo: Maioria dos distritos com aviso devido à chuva, vento, agitação marítima e neve

Vários distritos do continente vão manter-se hoje com avisos amarelo e laranja por causa da chuva, vento, agitação marítima fortes e queda de neve e pelo menos até sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos, mais a norte, de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo desde as 06H00 de hoje e até às 06H00 de sábado devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo até às 12H00 de sábado por causa do vento sudoeste com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h),

A previsão de agitação marítima levou o IPMA a emitir aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 00H00 de sábado e as 00H00 de domingo, passando depois a amarelo.

O IPMA colocou igualmente os distritos de Faro, Setúbal e Beja até às 06:00 de domingo devido à agitação marítima.

Por causa da agitação marítima forte, 17 barras marítimas do continente estão fechadas a toda a navegação e as de Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo e Portimão estão condicionada, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Sob aviso laranja estão também os distritos de Castelo Branco e da Guarda por causa da queda de neve acima de 1.200 a 1.400 metros entre as 18H00 de hoje e as 12:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A passagem da depressão Martinho, com chuva, vento e agitação marítima fortes, provocou milhares de ocorrências no continente português, na maioria quedas de árvores e estruturas, sobretudo na madrugada de quinta-feira, quando vigoraram avisos meteorológicos laranja, o segundo nível mais grave.

Estradas, portos, linhas ferroviárias, espaços públicos, habitações, equipamentos desportivos, viaturas e serviços de energia e água foram afetados, em especial nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Sul, registando-se um ferido grave e perto de uma dezena de feridos ligeiros.

Na noite de quarta para quinta-feira, os ventos fortes ajudaram a propagar cerca de meia centena de incêndios rurais no Minho, sem registo de vítimas ou danos em habitações, numa época pouco propícia a fogos.

O cenário de chuva e vento fortes vai manter-se até sábado, segundo as autoridades.