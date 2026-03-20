Se o porto da Figueira da Foz deve voltar a ter administração própria, pergunta-me o Diário As Beiras?

Mas o porto da Figueira da Foz tem administração própria!

O Porto da Figueira da Foz é hoje, depois de ter sido gerido pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, uma sociedade anónima de capitais públicos, sendo o capital totalmente subscrito e realizado pela Administração do Porto de Aveiro, S.A.

Esta questão – a detenção do capital social – é que causa engulhos a algumas pessoas, sem qualquer fundamento.

Com efeito, o Porto de Viana do Castelo, por exemplo e que é bem maior, criado na mesma altura, aliás no mesmo dia, adoptou o mesmo regime jurídico e o capital social também é totalmente subscrito pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, que se encontra localizada bem longe daquela bela cidade do Minho.

O que acontece hoje é que há um frenesim político à volta do porto. E com alguma razão, porque não há um único navio atracado ao cais.

A questão, é que na sequência de vários sobressaltos sobre as dragagens e desde que o navio Eikborg bateu no fundo arenoso da barra, fecharam a barra.

A questão não tem a ver se o Porto da Figueira da Foz tem ou não administração própria, mas sim se as pessoas que o dirigem têm ou não capacidade para o gerir. Não se trata de pessoas nem da sua origem, mas sim de conhecimentos, competência, estratégia, capacidade de comunicação e visão.