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Marialvas garante a manutenção no Campeonato de Portugal

04 de abril de 2026 às 17 h55
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O Marialvas venceu por duas bolas a zero em casa do Mortágua | Fotografia: Arquivo

O Marialvas garantiu hoje a manutenção no Campeonato de Portugal para a próxima época desportiva. Com a vitória no reduto do Mortágua, a equipa de Cantanhede atingiu os 35 pontos, tendo assim mais nove pontos do que o Fátima, que é o primeiro clube acima da  zona de descida aos campeonatos distritais.

Nesta fase, quando só faltam disputar dois jogos na Série C do Campeonato de Portugal, já só há seis pontos em disputa, ou seja, o Marialvas garantiu matematicamente a manutenção no escalão mais baixo do futebol nacional. A permanência foi assegurada com a vitória por duas bolas a zero contra o Mortágua, tendo beneficiado ainda do empate do Fátima fora, contra o SC Sernache, a duas bolas.

| Mais informação na edição de segunda feira do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:António Cerca Martins

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