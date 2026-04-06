Marialvas garante a manutenção no Campeonato de Portugal

O Marialvas garantiu hoje a manutenção no Campeonato de Portugal para a próxima época desportiva. Com a vitória no reduto do Mortágua, a equipa de Cantanhede atingiu os 35 pontos, tendo assim mais nove pontos do que o Fátima, que é o primeiro clube acima da zona de descida aos campeonatos distritais.

Nesta fase, quando só faltam disputar dois jogos na Série C do Campeonato de Portugal, já só há seis pontos em disputa, ou seja, o Marialvas garantiu matematicamente a manutenção no escalão mais baixo do futebol nacional. A permanência foi assegurada com a vitória por duas bolas a zero contra o Mortágua, tendo beneficiado ainda do empate do Fátima fora, contra o SC Sernache, a duas bolas.

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