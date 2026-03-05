diario as beiras
Nacional

Marcelo vai sair como entrou, a pé, e deseja que Seguro seja “o melhor” dos presidentes

05 de março de 2026 às 16 h19
DR

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje que vai sair de Presidente como entrou no parlamento para tomar posse, a pé, e desejou que o seu sucessor, António José Seguro, seja “o melhor” dos presidentes.

O chefe de Estado falava tendo ao seu lado o primeiro-ministro, Luís Montenegro numa conversa em registo informal com os jornalistas, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, depois de ter presidido a uma reunião do Conselho de Ministros, quatro dias antes de cessar funções.

“Desejo ao senhor Presidente António José Seguro, e já o disse duas vezes, as maiores felicidades. Que seja muito feliz. E, se for possível, que consiga ser o melhor de todos os presidentes da República”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou a votação que o antigo secretário-geral do PS obteve na segunda volta das presidenciais: “Tem um apoio tal e tem uma esperança tal das pessoas atrás dele, que isso implica que seja obrigação de todos os cidadãos – agora, já falo quase como cidadão – desejarmos isso mesmo”.

O Presidente da República cessante manifestou ainda a expectativa de que o seu sucessor tenha “um bom relacionamento com o Governo e do Governo do senhor Presidente da República”.

“Acho que era, neste momento do mundo, e neste momento da Europa, neste momento do país, depois da calamidade, acho que era o ideal para todos”, acrescentou.

Interrogado sobre como pensa que os portugueses o vão recordar, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que não tem “a mínima ideia”, mas realçou que, quando assumiu o cargo,  ponderou se deveria mudar a sua “maneira de ser”, e decidiu que não.

Segundo o chefe de Estado, a decisão estava tomada quando subiu a rampa do Palácio de Belém, em 09 de março de 2016.

“Não vou mudar, porque depois não fica nem carne nem peixe. Nem fica aquilo que a pessoa é, nem aquilo que quer ser para vestir um facto institucional e uma maneira de agir e de proceder, mesmo ritualmente, que não é a sua maneira de ser”, justificou.

“Agora, deu bem, deu mal. Umas vezes, porventura, deu melhor. Outras vezes, deu pior”, comentou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que “tinha chegado a pé” à Assembleia da República, no dia em que tomou posse, e tenciona também “sair a pé, claro”, na próxima segunda-feira, 09 de março, dia da posse de António José Seguro.

“Apesar de, teoricamente, o ex-Presidente da República ter direito a automóvel, mas eu quero sair a pé, vou ter com o meu automóvel”, disse.

Quanto ao que irá fazer depois, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que não vai ter qualquer forma de intervenção política e defendeu que “deve-se saber sair de cena” e que “aí não pode haver meio-termo”.

O Presidente admitiu que “talvez seja a coisa mais difícil do mundo, para todos, para os jogadores de futebol, para cantores, para artistas, para interventores políticos, deve ser, talvez, o mais difícil”.

A este propósito, sem nomear ninguém, referiu: “Aprendi quantas vezes eu não agradeceria não ter ex-presidentes da República a intervir na vida política”.

“Portanto, eu agora tenho a obrigação de ter aprendido a lição, e no futuro o que eu posso é desejar ao novo Presidente todas as felicidades, que merece, por aquilo que é, pela vitória que teve e pelo percurso que teve. Mas, precisamente, não empecilhar em relação ao Presidente da República, em relação ao primeiro-ministro, em relação ao Governo, em relação à Assembleia da República, com intervenções”, sustentou.

Autoria de:

Agência Lusa

