Marcelo lamenta morte de dois portugueses em acidente de trabalho na Suíça

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de dois portugueses num acidente de trabalho na Suíça, apresentando condolências às famílias e a toda a comunidade portuguesa.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta sentidas condolências às famílias dos dois compatriotas vítimas de um acidente de trabalho em Prilly, na Suíça, e também a toda a comunidade portuguesa naquele país, com quem assinalou no passado mês de junho o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, pode ler-se numa nota no sítio oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado português “lamenta a morte de compatriotas na Suíça” num acidente que resultou da queda de andaimes da obra e em que ficaram feridas mais oito pessoas, cujas nacionalidades não foram ainda determinadas.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou à Lusa que dois portugueses estão entre as quatro vítimas mortais resultantes deste acidente numa obra de construção civil na cidade suíça de Lausana.

A maioria dos trabalhadores na obra são portugueses e albaneses.

A zona envolvente do acidente foi fechada e no local estiveram 180 operacionais, entre polícias, bombeiros, socorristas e psicólogos.

A queda dos andaimes, ligados à construção de um edifício de 19 andares, com 60 metros de altura, ocorreu cerca das 09:25 locais (08:25 em Lisboa).