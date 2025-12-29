A Câmara de Cantanhede formalizou os autos de consignação das empreitadas de requalificação das Unidades de Saúde Familiar (USF) de Ançã e Tocha. O investimento global é de 525 mil euros.

Entregues à empresa 4Energy, estas obras têm um prazo de execução de seis meses e integram um conjunto alargado de intervenções em unidades de saúde do concelho, na sequência da assunção de novas competências por parte do município na área da Saúde.

De resto, isso mesmo foi destacado pela presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, no momento da consignação da obra de Ançã, na qual marcou presença o presidente da Unidade Local de Saúde de Coimbra, Alexandre Lourenço, o vice-presidente da Câmara, Pedro Cardoso, e o presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Cardoso.

