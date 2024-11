Mais de 75.000 crimes de violência doméstica registados pela PSP em quatro anos

Mais de 75.000 crimes de violência doméstica foram registados em quatro anos pela PSP, que propôs quase 60.000 medidas de coação a agressores e sinalizou cerca de 46.000 crianças junto das comissões de proteção.

Dados divulgados por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se assinala, a Polícia de Segurança Pública contabiliza 75.380 ocorrências de violência doméstica entre 2019 e 2023, um crime que tem vindo a aumentar.

A PSP avança que, naquele período, efetuou 322.528 contactos pós-vitimação, elaborou 171.275 planos de segurança para vítimas, reforçou 73.230 patrulhamentos junto de residências ou locais de trabalho das vítimas, propôs 59.855 medidas de coação a agressores e fez 46.012 sinalizações às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

Aquela polícia indica também que, em 2023, registou 15.499 denúncias de violência doméstica, e fez 971 detenções, 612 das quais em flagrante delito e 359 fora de flagrante delito.

No primeiro semestre deste ano, a PSP registou 7.706 queixas pelo crime de violência doméstica, um aumento de 1,8% em relação ao período homólogo de 2023.

Desde 04 de novembro está a decorrer o sétimo curso de especialização em violência doméstica na PSP, com o objetivo de reforçar a proteção “destas vítimas especialmente vulneráveis e ainda capacitar os polícias com ferramentas para uma resposta cada vez mais especializada”, indica a PSP.

Após o encerramento do curso, a PSP passa a contar, a partir de 29 de novembro, com mais 292 polícias especializados no atendimento e acompanhamento destas vítimas.

A PSP apela ainda à denúncia de qualquer tipo de violência, tanto na qualidade de vítima como de testemunha, e salienta que “quanto mais precoce for esta denúncia mais célere será a resposta no sentido de proteger e zelar pela segurança das vítimas”.

Estas denúncias podem ocorrer de forma presencial em qualquer esquadra ou através de violenciadomestica@psp.pt.