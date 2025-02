Mais de 4,16 milhões de veículos fiscalizados na campanha “Taxa Zero ao Volante”

Mais de 4,16 milhões de veículos foram fiscalizados na última semana pelas autoridades portuguesas no âmbito da campanha “Taxa Zero ao Volante”, com 25.978 infrações detetadas, anunciou hoje a PSP, em comunicado.

A campanha de segurança rodoviária, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP, decorreu entre os dias 4 e 10 de fevereiro e “teve como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool”, segundo as autoridades.

A grande maioria do controlo dos automóveis foi feita por radar, através do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, enquanto a GNR fiscalizou 416 mil veículos e a PSP (no continente e regiões autónomas) verificou 79 mil.

No total, foram levantados 876 autos por condução sob efeito de álcool, metade dos quais (439) com valores superiores a 1,2 gramas por litro.

Nesta campanha, segundo as autoridades, registaram-se um total de 2.477 acidentes, dos quais resultaram sete vítimas mortais, 27 feridos graves e 684 feridos ligeiros.

“As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos”, refere a PSP.

Na ação diretamente relacionada com o tema do álcool, as autoridades procuraram sensibilizar os condutores e passageiros para o risco.

“O consumo de álcool estreita o campo visual, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos” e a “relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores”, pelo que é “tão importante a ‘Taxa zero ao volante’”, refere a PSP.