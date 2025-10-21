As autoridades detetaram mais de 23.700 infrações rodoviárias na semana da campanha “Viajar sem Pressa”, mais de metade das quais por excesso de velocidade, segundo o balanço hoje divulgado.

A campanha decorreu entre 14 e 20 de outubro e visou alertar os condutores para o risco da condução e excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes nas estradas.

