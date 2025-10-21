Nacional
Mais de 23.700 infrações rodoviárias detetadas na campanha “Viajar sem Pressa”
DR
As autoridades detetaram mais de 23.700 infrações rodoviárias na semana da campanha “Viajar sem Pressa”, mais de metade das quais por excesso de velocidade, segundo o balanço hoje divulgado.
A campanha decorreu entre 14 e 20 de outubro e visou alertar os condutores para o risco da condução e excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes nas estradas.
