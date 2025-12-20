A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) detiveram mais de 130 pessoas nas últimas 48 horas no âmbito de crimes rodoviários, durante operações de fiscalização em curso no período das festas.

Entre as 00:00 do dia 18 e as 23:59 do dia 19 de dezembro, no âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, a GNR fiscalizou 14.977 condutores, dos quais 68 conduziam com excesso de álcool e, destes, 51 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, adianta um comunicado.

A GNR deteve ainda 24 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Segundo a nota de imprensa, foram também observadas 3.049 contraordenações rodoviárias, das quais 479 por excesso de velocidade, 17 excessos de álcool, 64 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 98 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 356 por falta de inspeção periódica obrigatória e 117 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante este período, a GNR registou 433 acidentes na sua área de responsabilidade, dos quais resultaram uma vítima mortal (em Torres Vedras), sete feridos graves e 108 feridos leves.

No decorrer da Operação “Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026”, nas últimas 48 horas a PSP efetuou 143 detenções em todo o território nacional, entre as quais 57 relacionadas com crimes rodoviários: 38 por condução em estado de embriaguez e 19 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram fiscalizados 3.456 condutores e 20.438 viaturas por radar, sendo detetadas 1.138 infrações, das quais a PSP destaca 213 por condução em excesso de velocidade, 96 por falta de inspeção periódica obrigatória, 41 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 24 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 11 por condução sob influência do álcool.

Quanto à sinistralidade rodoviária, na área de responsabilidade da PSP, verificaram-se 404 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal (Abrantes), sete feridos graves e 113 feridos ligeiros.

A PSP deteve também sete pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 17 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 42.149 doses individuais, informou a Polícia de Segurança Pública em comunicado.

A PSP apreendeu também três armas de fogo, oito armas brancas, 24 munições, duas outras armas e 6.676 artigos de pirotecnia.

Tanto a GNR como a PSP iniciaram na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais.

As duas operações, que terminam a 04 de janeiro e têm duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 04 de janeiro.

Durante a primeira fase da operação, a GNR decidiu reforçar o patrulhamento nas principais vias rodoviárias em direção à região norte e, durante o período do Ano Novo, as ações de fiscalização vão ser mais intensas nas estradas do sul.

A GNR diz ainda que vai estar particularmente atenta à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, ao uso do telemóvel, de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças e falta de seguro obrigatório.