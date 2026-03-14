O rapper português Lon3r Johny regressa, a 22 de maio (sexta-feira), ao palco da Queima das Fitas de Coimbra, anunciou hoje a organização.

O artista esteve presente na Praça da Canção em 2024 e volta agora a elencar o cartaz da “maior festa académica do país”.

Lon3r Johny é um dos nomes mais relevantes da nova geração da música urbana portuguesa.

A festa estudantil anuncia agora este segundo nome do cartaz principal, depois de, ainda no ano passado, ter revelado o nome Slow J para o dia 25 de maio (segunda-feira).