diario as beiras
Coimbra

Lon3r Johny regressa à Queima das Fitas de Coimbra a 22 maio

14 de março de 2026 às 19 h00
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DR

O rapper português Lon3r Johny regressa, a 22 de maio (sexta-feira), ao palco da Queima das Fitas de Coimbra, anunciou hoje a organização.

O artista esteve presente na Praça da Canção em 2024 e volta agora a elencar o cartaz da “maior festa académica do país”.

Lon3r Johny é um dos nomes mais relevantes da nova geração da música urbana portuguesa.

A festa estudantil anuncia agora este segundo nome do cartaz principal, depois de, ainda no ano passado, ter revelado o nome Slow J para o dia  25 de maio (segunda-feira).

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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