Lojas do Mercadona em Coimbra abrem em setembro e novembro

Até ao final do ano a cadeia de supermercados espanhola, Mercadona, vai abrir duas novas lojas na cidade de Coimbra. Segundo foi possível apurar, a loja no Atrium Solum abre portas ao público em setembro, enquanto a unidade comercial no Bairro de Santa Apolónia, na Estrada de Eiras, vai ser inaugurada no mês de novembro.

As datas de abertura vão ser divulgadas pela empresa cerca de duas semanas antes da respetiva inauguração das lojas. Em 2024, a Mercadona chegou a dois novos distritos, Guarda e Évora, e, segundo a empresa, pretende fechar 2024, quinto ano de funcionamento em Portugal, com “60 lojas abertas em território nacional”. A empresa conta já com mais de 5.000 colaboradores em Portugal.

