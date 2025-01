Liga 3: Exibição cinzenta valeu mais um ponto à Briosa

Nas Caldas da Rainha, a Académica de António Barbosa registou nova igualdade, a terceira consecutiva, 1-1, na 16.ª ronda da série B da Liga 3. O ponto somado, depois de um jogo cinzento e desinspirado, sobretudo na segunda parte, mantém os estudantes na zona de subida (top4).

No Campo da Mata, os academistas foram a jogo com uma mexida no onze. No setor intermediário, Montez foi rendido por Duarte Carvalho, que fez trio com Vasco Gomes e Leandro Silva.

A Briosa, que privilegiou, nos primeiros 45 minutos, o ataque pelo seu lado esquerdo, teve uma grande oportunidade de golo logo aos 9’, mas Ba-Sy, assistido por Hachadi em posição promissora, atirou ao lado.

Ba-Sy foi o principal dínamo ofensivo dos estudantes, mas a definição no último terço do terreno não era a ideal. No outro lado, António Filipe disse presente e, com segurança, negou as tentativas de Velosa e Clemente.

