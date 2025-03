Liga 3: Académica perto da permanência com vitória categórica

A Académica venceu ontem o Lusitânia por 4-2 em jogo a contar para a 6.ª jornada da Série 2 da Fase de Manutenção da Liga 3. Estudantes começaram a perder, mas reação coletiva perfeita garantiu triunfo tranquilo.

António Barbosa, técnico da Briosa, fez a sua equipa entrar num 4-3-3, dando a oportunidade ao defesa Ricardo Teixeira para se estrear, fazendo dupla com André Serra.

A Académica entrava para o desafio no 1.º lugar da tabela e com alguma margem de conforto. O inverso para o Lusitânia que no último lugar precisa urgentemente de pontos para escapar à descida.

Foi com essa necessidade que os açorianos entraram a todo o gás no encontro muito graças à genialidade de Jefinho. O extremo, logo aos 8,’ colocou a bola na cabeça de Celso Sidney que encostou para o 0-1. Passividade dos homens da Briosa e o Lusitânia na frente.

