Liga 3: À boleia da bicicleta também é possível subir

Três jogos, três vitórias para António Barbosa ao leme da Briosa. Na 10.ª jornada, os estudantes conseguiram o triunfo mais robusto da época, tendo batido em Coimbra o Lusitânia por claros 5-1.

O adversário no tapete do Estádio Cidade de Coimbra foi o Lusitânia, formação que viajou de Angra do Heroísmo até à Lusa-Atenas à procura de pontos para deixar o último lugar da tabela. A viagem parece não ter afetado o conjunto verde e branco que entrou a todo o gás no jogo. Celso, logo aos 2’, forçou António Filipe a defesa apertada. No lance seguinte, o conjunto insular foi mais letal. Isabelinha entrou na grande área, cruzou para o meio onde surgiu Pedro do Rio a fuzilar António Filipe, 1-0.

O golo fez despertar a equipa da casa. Fran, com um remate de longe, e Ni, ligeiro desvio dentro de área, deixaram os primeiros avisos. Vítor Bruno, com um cruzamento que saiu na direção da baliza, quase conseguiu o empate, aos 12’, mas foi no minuto seguinte que surgiu o golo da manhã.

Num lance de insistência, Leandro Silva “descobriu” Rondón na grande área. Após “matar” no peito a bola cruzada pelo capitão da Briosa, o avançado venezuelano, de costas para a baliza, executou um pontapé de “bicicleta” na perfeição e restabeleceu o empate, 1-1. Consumada a igualdade, o Lusitânia voltou a ter alguma posse de bola e Pedro do Rio ficou perto de bisar. Na sequência de um canto, o jovem médio desviou de cabeça, mas a bola acertou no poste, antes de sair pela linha final.

Hachadi, uma das duas novidades no onze academista – o outro foi Fran no miolo –, ultrapassou um adversário com um toque de classe, mas cara a cara com Monteiro atirou para fora.

Os estudantes não estavam com o acerto desejado, mas no penúltimo minuto do primeiro tempo, o “goleador” da Briosa, Ni, colocou mais uma equipa na sua lista de vítimas. A qualidade de passe de Leandro Silva voltou a ser colocada à prova e não defraudou as expetativas. O médio descobriu o “central” na zona do segundo poste que desviou para o 2-1, assinando o 5.º golo na Liga 3 esta época.

O intervalo chegava após 45 minutos bem disputados que contrariam aquela frase célebre que diz que “de manhã, só na caminha”.

Se a primeira parte tinha sido bastante agitada, o início do segundo tempo foi ainda mais. Logo no minuto 46’, Rondón desvia de cabeça para a barra-Monteiro estava batido- e Hachadi, na recarga, atira para fora. Na resposta, o Lusitânia também ficou perto do golo. Na sequência de um livre lateral, Isabelinha recebeu o esférico e, ainda fora de área, disparou à barra.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS