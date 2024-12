Largo do Romal junta 11 presépios feitos à mão

O Largo do Romal, na Baixa de Coimbra, tem instalado, desde a última semana, 11 presépios, dando uma nova vida aquele espaço da cidade.

A iniciativa partiu da União das Freguesias de Coimbra, que propôs às escolas da freguesia a elaboração dos presépios. Ontem, o presidente da união das freguesias, João Francisco Campos, visitou o local e explicou como é que esta ideia surgiu.

“Isto começa como um projeto de inclusão dos utentes que frequentam o Largo do Romal. Fizemos um presépio com eles. Depois, tal como nos últimos anos, convidámos as escolas da freguesia a construírem um presépio”, esclareceu.

Dos 11 presépios, 10 são feitos pelas escolas e estão a votação na página das redes sociais da União das Freguesias de Coimbra para concurso inédito.

“Não me quero enganar, mas a escola que ficar em primeiro lugar levará 700 euros em material para escola. Ainda assim, mesmo as escolas que não ganhem, vão receber um miminho da junta”, disse o presidente da União de Freguesia.

